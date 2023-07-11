سيناتور أمريكي بارز يتمسك بمعارضته لبيع مقاتلات إف 16 إلى تركيا

(CNN)-- جدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور روبرت مينينديز، الاثنين، معارضته لبيع مقاتلات من طراز إف 16 لتركيا، حتى بعد أن أعلنت الحكومة التركية أنها تتخلى عن معارضة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال مينينديز: "ما زلت لدي تحفظاتي على بيع طائرات إف 16"، مضيفا أنه "يحتاج إلى تأكيدات من إدارة جو بايدن بأن أنقرة لن تتصرف بطريقة عدائية ضد زملائها الأعضاء في الناتو، ولا سيما جارتها اليونان".

وأضاف أنه إنه يمكن أن يتوصل إلى قرار بشأن بيع محتمل للطائرات "خلال الأسبوع المقبل".

يذكر أن السيناتور روبرت مينينديز عارض منذ فترة طويلة بيع الطائرات لتركيا، منتقدا "القيادة الاستبدادية" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي يناير/ كانون الثاني، ذكرت شبكة CNN أن السيناتور الديموقراطي قال: "لن أوافق على بيع الطائرات لتركيا، حتى يكف أردوغان عن تهديداته، ويحسن سجله في مجال حقوق الإنسان في الداخل بما في ذلك إطلاق سراح الصحفيين والمعارضة السياسية ويبدأ في التصرف كحليف موثوق به".

يذكر أنه تمت الموافقة على بيع المقاتلات من قبل الكونغرس، وبمجرد أن تبلغ الإدارة الأمريكية الكونغرس رسميا أنها تنوي بيع الطائرات، يكون أمام المشرعين 30 يوما لمنع عملية البيع، وهو ما يمكنهم فعله عن طريق تمرير قرار مشترك برفض الصفقة.

وفي غضون ذلك، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن قرار تركيا بالتخلي عن معارضتها لدخول السويد كان بمثابة "نبأ سار للغرب"، وأضاف: "القرار يقوي التحالف الغربي بشكل كبير، ويظهر (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن الغرب قوي وموحد ويزداد قوة ضد عدوانه في أوكرانيا".

وتابع أن "أي فكرة بأن الغرب يستسلم، أو أنه منقسم، يتبين أنها خاطئة من خلال رغبة السويد في الانضمام إلى الناتو وتراجع تركيا عن معارضتها".