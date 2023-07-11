كيف علقت الدول الغربية على موافقة تركيا بشأن انضمام السويد إلى الناتو؟

(CNN)-- رحبت العديد من الدول الغربية، الاثنين، بإعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ عن موافقة تركيا على دعم طلب السويد للانضمام إلى التحالف العسكري.

وقال ستولتنبرغ: "يسعدني أن أعلن أنه بعد الاجتماع الذي استضفته مع الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أن الرئيس أردوغان وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى البرلمان التركي في أسرع وقت ممكن وضمان التصديق عليه".

وأضاف ستولتنبرغ، في تغريدة بعد اجتماع في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "هذه خطوة تاريخية تجعل كل حلفاء الناتو أقوى وأكثر أمانا".

ومن جانبه، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار تركيا، قائلا إنه "على استعداد للعمل مع الرئيس (رجب طيب) أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع والردع في المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأضاف بايدن، في بيان: "أتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء (أولف) كريسترسون والسويد كحليفنا الثاني والثلاثين في الناتو"، كما شكر الرئيس الأمريكي الأمين العام للناتو على قيادته.

وكذلك رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بهذه الخطوة، قائلا، عبر تويتر، إن "عضوية السويد في الناتو ستكون في مصلحة الجميع، وستجعلنا جميعا أكثر أمانا".

وأضاف: "المملكة المتحدة ترحب بالخطوة التي اتخذتها تركيا، وما زلنا نقف إلى جانب أصدقائنا السويديين".

ومن جانبها، هنأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السويد، وقالت عبر تويتر: "لقد آتت جهودنا المشتركة ثمارها، نحن جميعا أكثر أمانا معا، مبروك للسويد".

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر تويتر، موافقة تركيا بـ"الخطوة التاريخية"، وقالت: "أرحب بالخطوة المهمة التي وعدت تركيا باتخاذها".

وذكر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن "طريق السويد إلى الناتو مفتوح بعد اتخاذ الخطوة التاريخية"، وأضاف: "هذه أخبار جيدة للشعب السويدي ولسياسة الأمن والدفاع المشتركة، إن قوة الناتو تجعل أوروبا أكثر أمنا".

يذكر أن الإعلان جاء عشية انعقاد قمة الناتو في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس ويمثل تحولا مذهلاا من قبل أردوغان، الذي قال، في وقت سابق من يوم الاثنين، إن السويد لا يمكن أن تنضم إلى الحلف إلا بعد قبول بلاده في الاتحاد الأوروبي، وكان الرئيس التركي وقف في طريق انضمام السويد إلى الناتو لأكثر من عام.