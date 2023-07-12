بايدن في مقابلة حصرية مع CNN: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الناتو

الرجل القوي الذي لم يعد يبدو قويًا.. شاهد كيف أثر تمرد بريغوجين على سمعة بوتين

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ظل موحدًا طوال الحرب في أوكرانيا، بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على أن الصراع سيفكك التحالف.

أكد بايدن، في حديثه بعد قمة الناتو في ليتوانيا، الأربعاء، أن التحالف "أكثر حيوية لمستقبلنا المشترك".

وقال إن بوتين "اعتقد أن وحدتنا ستتحطم في الاختبار الأول. كان يعتقد أن القادة الديمقراطيين سيكونون ضعفاء. لكنه اعتقد خطأ".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة والناتو "بادروا معًا"، مشيرًا إلى بداية الحرب عندما قال إنه على اتصال دائم بقادة العالم الآخرين في الحلف والاتحاد الأوروبي. وقال إنه منذ ذلك الحين، واصلت الدول المتحالفة دعمها لأوكرانيا لأنها "تدافع عن سلامتها وسيادتها".

وقال بايدن: "التزامنا بأوكرانيا لن يضعف. سندافع عن الحرية اليوم وغدًا وطالما يستغرق الأمر". وتابع أن "الولايات المتحدة أقامت تحالفًا يضم أكثر من 50 دولة للتأكد من أن أوكرانيا تدافع عن نفسها الآن وقادرة على القيام بذلك في المستقبل أيضًا".

وأشار بايدن إلى أنه على الرغم من مرور ما يقرب من عام ونصف من الحرب، إلا أن أوكرانيا لا تزال حرة ومستقلة. كما أكد أن الجميع يريد أن تنتهي الحرب بشروط عادلة متسقة مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة بشأن السيادة وسلامة الأراضي.