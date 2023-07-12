روسيا تصدر تهديدا بشأن تزويد أمريكا لأوكرانيا بالقنابل العنقودية

بعد موافقة أمريكا على إرسالها لأوكرانيا.. نظرة على القنابل العنقودية وكيف تفتك بضحاياها

(CNN)-- حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، من الانتقام بـ"طريقة مماثلة" إذا قامت الولايات المتحدة بتنفيذ خططها لتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية.

ونقلت القناة الخامسة بالتلفزيون الروسي عن شويغو قوله: "في حال زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بقنابل عنقودية، ستضطر روسيا للرد بطريقة مماثلة".

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، وهو الآن عضو في مجلس الأمن الروسي، عبر تلغرام، إنه "وردت أنباء عن أن الأوكرانيين يستخدمون بالفعل القنابل العنقودية على الجبهة الجنوبية".

وأضاف: "ذُكر أن بلدة توكماك القربية من الخطوط الأمامية في المنطقة الجنوبية من زاباروجيا تعرضت للقصف بالقنابل العنقودية، وهذا يعني أن الوقت قد حان لتفريغ ترساناتنا من هذه الأسلحة اللاإنسانية".

وكذلك زعم المدونون العسكريون الروس أن القوات الأوكرانية تستخدم القنابل العنقودية بالفعل.

وفي المقابل، لم تعلن أي من أوكرانيا أو الولايات المتحدة عن البدء في استخدام تلك القنابل.

وسعى البيت الأبيض، الثلاثاء، للتوضيح أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا كان قرارا "مؤقتا".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، للصحفيين في ليتوانيا، إن "الأمر سيستغرق أشهر حيث تعوض أوكرانيا النقص في الذخيرة"، وأضاف: "المساعدات التي قدمناها والتي نجعل حلفاء وشركاء آخرين يقدمونها لأوكرانيا آخذة في النفاد".

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قالت، الأحد، إن "الولايات المتحدة اعترفت بحكم الأمر الواقع بارتكاب جرائم حرب من خلال تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية"، وأضافت السفارة أن قرار تسليم القنابل العنقودية إلى أوكرانيا "يظهر أن الولايات المتحدة مستعدة للقضاء على كل أشكال الحياة بعيدا عن حدودها وتستخدم الأوكرانيين للقيام بذلك".

وأكدت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أنها سترسل قنابل عنقودية إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة، بعد شهور من الجدل داخل إدارة بايدن حول ما إذا كانت ستزود كييف بالأسلحة المثيرة للجدل المحظورة من قبل أكثر من 100 دولة ، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية إرسال القنابل العنقودية بأنه "عمل يائس ودليل على فشل الهجوم المضاد الأوكراني".