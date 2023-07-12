رئيس أوكرانيا: مخرجات قمة الناتو "جيدة" لكن تلقي دعوة للانضمام سيكون مثاليا

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رئيس أوكرانيا: مخرجات قمة الناتو "جيدة" لكن تلقي دعوة للانضمام سيكون مثاليا
Credit: Sean Gallup/Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نتائج قمة الناتو في فيلنيوس "جيدة"، لكن تلقي دعوة للانضمام إلى الحلف سيكون مثاليًا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي الأربعاء إلى جانب أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ: "يمكن أن نقول إن مخرجات القمة جيدة لكن إذا تلقينا دعوة سيكون الأمر مثاليا".

وأضاف الرئيس الأوكراني قائلا: "نقدر بشكل كبير إعفاء أوكرانيا من خطة تقديم طلب عضوية في طريقها نحو الانضمام إلى الناتو".

وتابع زيلينسكي: " أود أن أحقق النجاح في هذه القمة من أجل جنودنا، من أجل مواطنينا، من أجل أطفالنا، من أجل الجميع".

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