(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، تظهر أن "التحالف العسكري عاد إلى مخططات الحرب الباردة".

وأضافت الوزارة، في بيان: "الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة ليس مستعدا لتحمل تشكيل عالم متعدد الأقطاب، وينوي الدفاع عن هيمنته بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل العسكرية".

وتابعت أن "محاولات الناتو للتغطية على تطلعاته وأفعاله العدوانية بميثاق الأمم المتحدة لا تصمد أمام التدقيق، لا يوجد شيء مشترك بين التحالف والمنظمة العالمية".

وذكرت وزارة الخارجية أن موسكو "ستحلل بعناية نتائج القمة في فيلنيوس وسترد في الوقت المناسب باستخدام جميع الوسائل والأساليب المتاحة لنا"، كما تعهدت الوزارة بأن "تواصل روسيا تعزيز نظامها العسكري والدفاعي".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في حديثه بعد قمة الناتو، إن الحلف "ظل موحدا طوال الحرب في أوكرانيا، بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على أن الصراع سيفكك التحالف".

وأضاف بايدن: "التزامنا بأوكرانيا لن يضعف، سندافع عن الحرية اليوم وغدًا وطالما يستغرق الأمر"، وتابع أن "الولايات المتحدة أقامت تحالفا يضم أكثر من 50 دولة للتأكد من أن أوكرانيا تدافع عن نفسها الآن وقادرة على القيام بذلك في المستقبل أيضا".