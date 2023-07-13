"لسنا أمازون".. وزير دفاع بريطانيا يرد على طلبات أوكرانيا من الأسلحة

(CNN) -- قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الأربعاء، إن حلفاء أوكرانيا "يريدون رؤية الامتنان" من كييف على دعمها بينما تذكر كيف أخبر المسؤولين الأوكرانيين خلال زيارة إلى كييف في يونيو/ حزيران من عام 2022 أن بلاده ليست شركة "أمازون" العالمية للبيع بالتجزئة، عندما تم إعطاؤه قائمة بالأسلحة المطلوبة.

وصرح والاس، للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن الناس يريدون أن يروا الامتنان"، وذلك بحسب تصريحات أرسلتها وزارة الدفاع البريطانية إلى شبكة CNN.

وأضاف: "قلت للأوكرانيين في يونيو الماضي عندما أعطوني قائمة بطلباتهم من الأسلحة، بعدما قدت السيارة 11 ساعة، أنا لست أمازون".

وقال والاس إن "الدول الحليفة تساعد أوكرانيا، ليس فقط من أجل سيادتها، ولكن أيضًا من أجل حريات أوسع"، وأضاف أن "المسؤولين الأوكرانيين يحتاجون في بعض الأحيان إلى إقناع المسؤولين بالسماح لتلك المساعدة، مثل النواب في الكونغرس في الولايات المتحدة، على سبيل المثال".

وتابع: "عليك إقناع السياسيين المتشككين في البلدان الأخرى بأن الأمر يستحق العناء وأنهم يحصلون على شيء مقابل ذلك، وستسمع أحيانا تذمرا ليس من الإدارة في النظام الأمريكي، لكنك ستسمع من المشرعين"، وأضاف:" لقد قدمنا 83 مليار دولار، كما تعلمون، لسنا أمازون".

وفي المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ردا على تصريحات وزير الدفاع البريطاني" "لقد كنا دائما ممتنين جدا للمملكة المتحدة، ودائما ما نشعر بالامتنان لرئيس الوزراء، أو ربما ينبغي أن أقول رؤساء الوزراء، ولوزير الدفاع والاس"، وأضاف: "أنا لا أفهم حقا ما هي القضية، نحن ممتنون، بريطانيا هي شريكنا، ربما الوزير يريد شيئا خاصا؟".