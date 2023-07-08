(CNN)-- تحدث رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن الذخائر العنقودية بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها سترسل الأسلحة المثيرة للجدل إلى أوكرانيا، لكنها لم تصل إلى حد انتقاد قرارها بشكل مباشر.

وقال سوناك للصحفيين، السبت، إن المملكة المتحدة "موقعة على اتفاقية تحظر إنتاج أو استخدام الذخائر العنقودية ولا تشجع على استخدامها".

وأضاف سوناك: "سنواصل القيام بدورنا في دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر، لكننا فعلنا ذلك من خلال توفير دبابات قتال ثقيلة وأسلحة بعيدة المدى مؤخرًا، ونأمل أن تستمر جميع الدول في دعم أوكرانيا".

كما قال رئيس الوزراء إن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة ستشمل مناقشات حول كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا.

يشار إلى أن الذخائر العنقودية، تسمى أيضًا القنابل العنقودية، هي عبارة عن عبوات تحمل عشرات إلى مئات "القنابل الصغيرة" حجمًا. عندما تسقط القنابل الصغيرة على مساحة واسعة، فإنها يمكن أن تعرض غير المقاتلين للخطر.

حظرت الكثير من دول العالم استخدام هذه الأسلحة من خلال اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تحظر أيضًا تخزينها وإنتاجها ونقلها. على الرغم من أن 123 دولة قد انضمت إلى تلك الاتفاقية، إلا أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا و71 دولة أخرى لم تنضم إليها.

استخدمت القوات الأوكرانية والروسية القنابل العنقودية منذ غزو موسكو في فبراير/ شباط 2022.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة CNN، الجمعة، إنه كان "قرارًا صعبًا" لتزويد أوكرانيا بالقنابل للمرة الأولى، لكنه اقتنع في النهاية بإرسال الأسلحة لأن كييف بحاجة إلى ذخيرة في هجومها المضاد ضد روسيا.