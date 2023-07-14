بعد فشل التمرد.. وزارة الدفاع البيلاروسية: مقاتلو فاغنر يدربون قواتنا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أشارت وزارة الدفاع البيلاروسية، الجمعة، إلى أن مقاتلي مجموعة مرتزقة فاغنر الخاصة يقومون بتدريب مقاتلين بيلاروسيين بالقرب من بلدة "أوسيبوفيتشي"، على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوبي العاصمة مينسك.

وقالت الدفاع البيلاروسية: "يتعلم المجندون مهارات التحرك في ساحة المعركة، والرماية التكتيكية، واكتساب المعرفة في التدريب الهندسي والطب التكتيكي".

وأضافت الوزارة: "مقاتلو فاغنر يتعاملون كمدربين في عدد من الوحدات العسكرية".

وبعد فشل تمرد فاغنر، مُنح المقاتلون خيار توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، أو الذهاب إلى بيلاروسيا، أو العودة إلى ديارهم.