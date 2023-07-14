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(CNN)-- يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد خلق انقساما بين كبار المقاتلين من جماعة مرتزقة فاغنر وزعيمها يفغيني بريغوجين، على الأقل، من حيث الرواية الناشئة عن التعليقات التي أدلى بها الزعيم الروسي لصحيفة (كوميرسانت) الروسية.

وقدمت الصحيفة تقارير عن اجتماع عقده الرئيس الروسي في الكرملين، بعد خمسة أيام من انهيار تمرد فاغنر في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وهو اجتماع حضره بريغوجين والعشرات من كبار مقاتلي فاغنر.

ووفقا لصحيفة (كوميرسانت)، أخبر بوتين المرتزقة، أن من بين الخيارات المعروضة عليهم الاستمرار في القتال تحت قيادة قائدهم المباشر، وهو رجل يطلق عليه لقب "Sedoy"، الذي يعني صاحب "الشعر الرمادي".

وقال بوتين للمجموعة، كما أوردت (كوميرسانت): "لن يتغير شيء بالنسبة لهم. سيقودهم نفس الشخص الذي كان قائدهم الحقيقي طوال الوقت".

ويقول مراسل صحيفة (كوميرسانت) إنه سأل الزعيم الروسي: "وماذا حدث بعد ذلك؟"، فأجاب بوتين: "أومأ كثير من الناس برأسهم (بشكل إيجابي) عندما قلت ذلك".

ومع ذلك، قالت تقول (كوميرسانت)، إن بريغوجين- الذي كان جالسا أمام المجموعة، ولم ير الرجال على ما يبدو أومأوا بموافقتهم على ما قاله لهم الرئيس الروسي- اتخذ موقفا مختلفا.

وقال زعيم فاغنر، وفقا لبوتين: "لا، الرجال لا يوافقون على هذا القرار".

ولم تذكر الصحيفة كيف تقدم اجتماع الكرملين مباشرة بعد تلك النقطة، لكن التقارير تشير إلى محاولة جديدة من قبل بوتين لإضعاف بريغوجين، دون تقويض إنجازات مقاتلي فاغنر الذين ينفذون "العملية العسكرية الخاصة" لروسيا في أوكرانيا.