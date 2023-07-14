(CNN) -- رفض المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، الخميس، أمام لجنة بمجلس النواب، وصف الرئيس الصيني شي جينغبينغ بأنه "ديكتاتور"، وهو الوصف الذي استخدمه الرئيس الأمريكى جو بايدن الشهر الماضي.

وبينما وافق كيري خلال رده على استجواب من قبل النواب الجمهوريين، على أن الرئيس الصيني "يتمتع بسلطة هائلة كقائد، وأنه صاحب قرار رئيسي في سياسات بلاده"، إلا أنه رفض الوصف الذي قاله بايدن، و أثار انتقادات شديدة من الصين وقادتها.

وأشار جون كيري، الذي على وشك السفر إلى الصين في نهاية هذا الأسبوع، إلى أن "إعادة الوصف ستأتي بنتائج عكسية".

وقال كيري: "الرئيس بايدن يتمتع بالفعل بعلاقة جيدة جدا مع الرئيس شي، والرئيس شي أعتقد أنه يقدر العلاقة التي تربطه بالرئيس بايدن".

وأضاف أنه كانت هناك "محادثة صريحة" في الزيارات الأخيرة إلى الصين من جانب مسؤولين آخرين رفيعي المستوى بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، لكنه أضاف أن "الجهود جارية الآن لمحاولة تحقيق الاستقرار وتجنب الصراع" بين القوتين العالميتين.

وعلى مدار ما يقرب من 3 ساعات من الاستجواب المتوتر في بعض الأحيان، دافع كيري عن عمله وقام بتفصيل جدول أعمال رحلته المقبلة إلى الصين.

وقال كيري: "ما نحاول تحقيقه الآن هو إرساء بعض الاستقرار ، إذا استطعنا في العلاقة، دون التنازل عن أي شيء، أنا لا أذهب لتقديم أي تنازلات".

وكان جون كيري صرح، لشبكة CNN في مقابلة حديثة، بأن المسؤولين الأمريكيين يخططون للضغط على الصين بشأن التزاماتها بخفض حرق الفحم وخفض انبعاثات غاز الميثان- أحد الغازات الدفيئة القوية.