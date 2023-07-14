(CNN)-- قال مسؤول عسكري، الخميس، إن الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة تم تسليمها الآن إلى أوكرانيا، في إقرار يؤكد ما ورد عبر CNN في وقت سابق، الخميس، بشأن تسليمها إلى أوكرانيا.

وأكد اللفتنانت جنرال دوغلاس سيمز، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي أن "هناك ذخائر عنقودية في أوكرانيا في هذا الوقت".

وقال سيمز، الخميس، إن الأوكرانيين ليس لديهم "أي مصلحة في استخدام الذخائر العنقودية في أي مكان بالقرب من السكان المدنيين، على خلاف الروس".

وأضاف سيمز: "لقد استخدم الروس هذه الأسلحة ضد المدنيين في المجتمعات المدنية، وهو اختلاف كبير عما ينوي الأوكرانيون فعله". موضحا: "يعتزم الأوكرانيون استخدام الذخائر العنقودية في البيئة التكتيكية، ضد الروس، وليس ضد المدنيين".

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الذخائر العنقودية وصلت أوكرانيا بسرعة كبيرة لأنه تم وضعها مسبقا في أوروبا. أما فيما يتعلق بموعد استخدامها، أوضح المسؤول: "لقد اتخذنا قرارا بالسماح للروس بأن يكونوا أول من يعرف".