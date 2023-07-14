لأول مرة .. بوتين يكشف ما دار في اجتماعه مع قائد فاغنر بعد فشل تمرده

(CNN)-- كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، للمرة الأولى تفاصيل الاجتماع الذي عُقد في الكرملين مع 35 من قادة مجموعة فاغنر للمرتزقة، بمن فيهم رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين.

وكان الاجتماع عُقد، في 29 يونيو/ حزيران، بعد أيام فقط من قيام مقاتلي فاغنر بالتمرد ضد بوتين.

وقال بوتين، خلال مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية: "قدمت في الاجتماع تقييما لما فعلوه في ساحة المعركة (في أوكرانيا)، ومن ناحية أخرى، لما فعلوه خلال أحداث 24 يونيو (التمرد)، وأوضحت لهم أن هناك عدة خيارات أمامهم، بما في ذلك استخدام خبرتهم القتالية".

ورد الرئيس الروسي على سؤال من قبل الصحيفة، عما إذا كان سيتم الإبقاء على فاغنر كوحدة قتالية، بقوله: "حسنا، فاغنر غير موجودة، ليس لدينا قانون للمنظمات العسكرية الخاصة، إنها ببساطة غير موجودة"، وأضاف: "لا يوجد مثل هذا الكيان من الناحية القانونية".

وتابع: "هذه قضية منفصلة تتعلق بالتشريع الفعلي، لكن هذا سؤال يجب مناقشته في مجلس الدوما وفي الحكومة، إنه ليس بالسؤال السهل".

وذكر بوتين أنه "عرض على قادة فاغنر خيارات متعددة، بما في ذلك العمل تحت قيادة قائدهم المباشر غراي هير وهو الرجل الذي حاربوا تحت قيادته منذ 16 شهرا، ويواصلوا الخدمة، ولن يتغير شيء بالنسبة لهم سيقودهم نفس الشخص الذي كان قائدهم الحقيقي طوال الوقت".

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كان أعلن، في وقت سابق، أن فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع أكثر من ثلاثين من القادة العسكريين، وأن يفغيني بريغوجين زعيم فاغنر حضر الاجتماع أيضا.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على تقرير نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية قال إن بريغوجين كان في الكرملين بعد فشل تمرده.

وأكد بيسكوف: "بالفعل، عقد الرئيس بوتين هذا الاجتماع، ودعا إليه 35 شخصا (بما في ذلك) جميع قادة الوحدات وقيادة الحملة (على أوكرانيا)، ومن بينهم بريغوجين نفسه".

وأردف المتحدث: "عقد هذا الاجتماع في الكرملين، واستمر قرابة 3 ساعات، ولكن تفاصيله غير معروفة، الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أن الرئيس قدم تقييما لتطورات الحملة على الجبهة خلال العملية العسكرية الخاصة، فضلا عن أحداث 24 يونيو"، في إشارة إلى تمرد فاغنر الفاشل بقيادة بريغوجين.

وأوضح: "استمع بوتين إلى التفسيرات التي قدمها القادة وعرض عليهم المزيد من الخيارات لنشر القوات واستخدام المزيد من الوحدات القتالية الإضافية".