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(CNN)-- قدم ملف الكشف المالي الشخصي الجديد المنقح من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الخميس، تفاصيل جديدة حول ما يقرب من المليار دولار التي يبدو أنه قد كسبها في حياته بعد الرئاسة، بما في ذلك ارتباطات إلقاء الخطابات المربحة من قبل ترامب وزوجته، ميلانيا، إلى جانب تفاصيل إضافية حول مشاريعه التجارية الأجنبية.

حصل ترامب، الذي يقود استطلاعات الرأي بترشيحات الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة 2024، على ما مجموعه مليوني دولار للتحدث في قمتين عالميتين لاتحاد السلام العالمي في بيدمينستر في نيو جيرسي وبالم بيتش في فلوريدا.

وكشف الإفصاح المالي لترامب أن أكثر مشاركته ربحًا كانت بإلقاء خطاب مقابل 2.5 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول 2021 بالحدث الذي نظمته مجموعة Triller Legends II LLC.

وأورد ترامب بإفصاحه المالي أنه كسب 5.35 مليون دولار مقابل رسوم ترخيص لشركة "DT Marks Oman LLC"، في حين ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في وقت سابق أن منظمة ترامب أبرمت صفقة مع شركة عقارية سعودية لبناء فندق وفيلا وملعب غولف ترامب في عُمان كجزء من مشروع بقيمة 4 مليارات دولار.

وحصل ترامب على رسوم مالية من "سبعة أرقام" لتقديم تعليق على مباراة الملاكمة لإيفاندر هوليفيلد من فريق Triller Fight Club في عام 2021، وهو ما أكده محامي الشركة في رسالة إلكترونية إلى CNN.

وحصل ترامب أيضًا على أكثر من 2.3 مليون دولار من قبل شركة American Freedom Tour مقابل أربع مشاركات لإلقاء خطابات في فلوريدا وتكساس وميسيسيبي.

وتظهر الإفصاحات الجديدة أيضًا أن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب قد حصلت على 155 ألف دولار من مجموعة "سوبر باك" المتحالفة مع ترامب مقابل خطاب ألقته في بالم بيتش في ديسمبر/ كانون الأول 2021.