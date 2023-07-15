(CNN)-- قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجمعة، لشبكة CNN، إن على جنوب إفريقيا أن "تفعل الشيء الصحيح وتنفذ القانون الدولي" إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة البريكس في جوهانسبرغ الشهر المقبل.

وأضاف: "لقد شهدت جنوب إفريقيا جريمة ضد الإنسانية منذ عقود، وجريمة الفصل العنصري، ولا أعتقد أنهم بحاجة إلى دروس مني، إنهم طواعية دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، وهم يعرفون ما هو القانون، وأعتقد أنهم سيفعلون الشيء الصحيح، وسنقيم ما يحدث بالفعل في قمة بريكس ونرد وفقا لذلك".

وتابع: "أنا مدع عام، أحتاج إلى التحلي بالحكمة والاستعداد لسيناريوهات مختلفة بالأدوات المتاحة لدي، وجنوب أفريقيا، وقد قلتها من قبل، وأعني ذلك، هي دولة طرف، وكلما نظرت إلى جنوب إفريقيا، أتذكر عظمة مانديلا العظيم. وأعتقد أن جميع مواطني جنوب إفريقيا سينظرون إليه، ليس بالنسبة لي، حول ما الذي كان سيفعله نيلسون مانديلا العظيم ".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا في مارس / آذار بسبب جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال.

وروسيا - مثل الولايات المتحدة وأوكرانيا والصين - ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

ونظرا لأن المحكمة لا تجري محاكمات غيابية، فسيتعين إما تسليم بوتين من قبل موسكو أو إلقاء القبض عليه خارج روسيا.

وتضم المحكمة 123 دولة، وينص قانون المحكمة الجنائية الدولية على أن جميع الدول الأطراف عليها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة، وهذا يعني أنهم ملزمون بتنفيذ أوامر الاعتقال.

ومع ذلك ، أصدرت جنوب إفريقيا- المضيفة لقمة البريكس هذا العام - حصانة دبلوماسية لجميع المسؤولين الذين يحضرون القمة في أغسطس/ آب، مما يعني أن بوتين قد يكون قادرا على السفر إلى جنوب إفريقيا على الرغم من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.

ولم تتلق جنوب إفريقيا أي تأكيد بشأن ما إذا كان بوتين سيحضر القمة، بحسب ناليدي باندور، وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا.