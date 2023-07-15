دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعفيديو من حوار اجراه المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون مع المرشح لسباق الرئاسة الأمريكية 2024، مايك بنس حول الأزمة الأوكرانية.

ويسأل المذيع المرشح الرئاسي في مقطع الفيديو المتداول قائلا: "أنت قلق من أن الأوكرانيين ليس لديهم دبابات أمريكية كافية.. كل مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكثر سوءا خلال السنوات الثلاثة الماضية، اذهب بجولة، ليس هناك مدينة واحدة أصبحت أفضل في أمريكا وهذا شيء مرئي، اقتصادنا يتراجع معدلات الانتحار قفزت.."

وعلق صاحب حساب Charlie Kirk على تويتر والذي يتابعه 2.3 مليون متابع على مقطع الفيديو المتداول قائلا: "تاكر كارلسون، (هاجم بوحشية) مايك بنس لتقديم أوكرانيا كأولوية رغم سلسلة العلل الاجتماعية التي تصيب أمريكا.."

ورد بنس على التغريدة السابقة، قائلا: "آسف (Charlie Kirk).. هذا ما اعتدنا أن نسميه الأخبار المزيفة.. إليك المقطع الكامل لملاحظاتي إذا كنت مهتمًا".

ويذكر أن بنس الذي شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قال إنه يخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح محتمل عن الحزب الجمهوري لأنه يعتقد أن "هذا البلد في مأزق كبير"، وذلك في لقاء مع شبكة CNN.

وأشار بنس في مقابلته مع CNN حينها إلى قضايا مثل التضخم والسياسة الخارجية حيث يعتقد أن الديمقراطيين لم يقوموا بعمل جيد، قائلا: "الآن أكثر من أي وقت مضى، أعتقد أن أولئك الذين لديهم الخبرة لإعادة التغيير الحقيقي وإعادة أمريكا إلى مسار المنطق والمبادئ المحافظة عليهم مسؤولية التقدم إلى الأمام".