دعاية روسية ساخرة عن زيلينسكي تثير تفاعلا.. ونشطاء: حرب نفسية شنيعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدعاية ساخرة حول الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة RT الروسية، الرئيس الأوكراني خلال تناول الإفطار ووضع نجوم الاتحاد الأوروبي والاتصال بالكرملين مع سماع صوت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يرد بتسجيل صوتي سابق "موسكو، الكرملين، لن نجيب على هذه المكالمة الآن"، الأمر الذي وصفه أحد النشطاء بـ"الحرب النفسية الشنيعة".

وكان زيلينسكي قد وجه انتقادًا لحلفاء الناتو في تغريدة قال فيها: "إنه أمر لا مثيل له وغريب عندما لا يتم تحديد موعد للدعوة ولا لعضوية أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "عدم الوضوح هو ضعف".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد قال خلال قمة الناتو إن أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الناتو مع احتدام الحرب الروسية، وقال إن البلاد لا تزال بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات ديمقراطية.