تفاعل بعد تراجع عن حرق نسختين من الانجيل والتوراة في السويد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتراجع ناشط عن حرق نسختين من الانجيل والتوراة بعد حصوله على تصريح لمظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في السويد، السبت، حسبما قالت الإذاعة السويدية الوطنية "سفيريغس راديو" الجمعة.

وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ قد عقب في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، الجمعة، قائلا: "إنني استنكر بشدة سماح دولة السويد بحرق وتدنيس الكتب المقدسة.. كرئيس لدولة اسرائيل أدنت ما حدث في السويد حين تم حرق القرآن الكريم، المقدس للمسلمين في جميع أنحاء العالم.. والان ايضا، قلوبنا ترتعش من النية لحرق كتاب التوراة المقدس، الكتاب الابدي للشعب اليهودي".

وتابع قائلا: "ان تدنيس مقدسات الأديان والمعتقدات ليس ممارسة لحرية التعبير، بل انه تحريض صارخ وعمل من اعمال الكراهية البغيضة والذي يمس بمشاعر ومعتقدات شعوب في جميع انحاء العالم.. يجب على العالم كله أن يتحد في إدانة هذا العمل البغيض بكل صرامة ووضوح".

ويذكر أنه في نهاية يونيو/حزيران الماضي، أحرق رجل نسخة من الكتاب المقدس للإسلام خارج مسجد في العاصمة السويدية، مما أثار احتجاجات عنيفة في السفارة السويدية في بغداد.