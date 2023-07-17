أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال مسؤول في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا إن الحكومة الأوكرانية مسؤولة عن "هجوم" على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الروسي.

ونشر جهاز الأمن الأوكراني (SBU) تلميحًا مبهمًا على تيليغرام يشير إلى أن الحكومة الأوكرانية كانت بالفعل وراء الضرر.

وقال فلاديمير كونستانتينوف، رئيس مجلس الدولة في جمهورية القرم عبر تيليغرام: "ارتكب نظام كييف الإرهابي الليلة جريمة جديدة، لقد هاجم جسر القرم".

وكما هو الحال مع الهجمات المزعومة السابقة في شبه جزيرة القرم، كانت الحكومة الأوكرانية غامضة في رسائلها، لكن جهاز الأمن الأوكراني (SBU) ألمح إلى أن الحكومة الأوكرانية مسؤولة.

وفي بيان على تيليغرام، تم نشره مع آخر يشير إلى هجوم سابق على جسر القرم ونُشر في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، قالت إدارة أمن الدولة: "أخي العزيز، لقد ذهب الجسر إلى النوم مرة أخرى. مرة ... مرتين! "

ورغم أن أوكرانيا رفضت منذ فترة طويلة التعليق على انفجار 8 أكتوبر/ تشرين الأول الذي دمر جزءًا من الطريق على الجسر، قالت نائب وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار في وقت سابق من هذا الشهر إنه "قبل 273 يومًا، (أطلقنا) أول ضربة على جسر القرم لتعطيل الخدمات اللوجستية الروسية".