(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية في برقية على تيليغرام، الثلاثاء، إن روسيا منعت هجوما أوكرانيا باستخدام 28 طائرة دون طيار، من استهداف منشآت في شبه جزيرة القرم.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم تدمير 17 طائرة بدون طيار أوكرانية بواسطة الدفاع الجوي، بينما تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار إضافية بواسطة معدات الحرب الإلكترونية، وتحطمت دون الوصول إلى هدفها.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه".

ويأتي الإعلان عن هجوم، الثلاثاء، على شبه جزيرة القرم، بعد ساعات من هجوم أوكراني جديد استهدف جسر القرم.

وكان مصدر في جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أعلن، الاثنين، أن الهجوم على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، كان عملية مشتركة بين إدارة أمن الدولة والقوات البحرية الأوكرانية.