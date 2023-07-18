تحليل لـCNN: لماذا يعتبر جسر القرم "مهما جدا" لبوتين؟

تحليل من لورين كينت بشبكة CNN

(CNN)-- تعرض جسر القرم، الذي يربط شبه الجزيرة الملحقة بالبر الرئيسي لروسيا، لغارتين في وقت مبكر من يوم الاثنين في هجوم قال مسؤول أوكراني، لشبكة CNN، إن كييف مسؤولة عنه.

ويعد الجسر شريان حيوي لإمداد الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا، حيث يسمح للأشخاص والبضائع بالتدفق إلى الأراضي الأوكرانية التي احتلتها موسكو في جنوب وشرق البلاد.

ويُعرف جسر القرم أيضا باسم "جسر كيرتش"، وهو يحمل قيمة شخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ففي رواية الكرملين، يشير الجسر إلى "إعادة توحيد" شبه جزيرة القرم مع البر الرئيسي الروسي.

وكان هجوم يوم الاثنين على المعبر هو الثاني منذ أن شن بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا، وتؤكد كييف أنها تأمل في استعادة شبه الجزيرة خلال هجومها المضاد.

لماذا يعتبر الجسر "مهما جدا" بالنسبة لروسيا؟

يعتبر "جسر كيرتش" مهما من الناحية الاستراتيجية لأنه يربط منطقة كراسنودار الروسية بشبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.

كما أن له أهمية رمزية كبيرة بالنسبة لروسيا، التي بنت الجسر البالغ طوله 12 ميلا - وهو الأطول في أوروبا - بتكلفة حوالي 3.7 مليار دولار، وكانت التكلفة المادية ترجع إلى أن بوتين كان يهدف إلى الاستيلاء على أوكرانيا وربطها بروسيا إلى الأبد.

في اليوم الذي افتتح فيه، قاد فلاديمير بوتين موكبا فوق الجسر، الذي يعتبره الأوكرانيون تذكيرا بالاحتلال الروسي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، دُمر الجسر جزئيا عندما انفجرت ناقلة وقود، وألحقت أضرارا بجزء كبير منه، وسارع الكرملين إلى إلقاء اللوم على كييف في هذا الانفجار، وزعم بوتين أنه عمل "تخريبي" من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية، وسارعت موسكو في إصلاح الجسر بعد الانفجار الذي وقع العام الماضي.

لماذا تستخدم روسيا الجسر في الحرب؟

الجسر مهم لتزويد شبه جزيرة القرم باحتياجاتها اليومية والإمدادات للجيش، بالإضافة إلى الوقود والسلع للمدنيين، واستخدمته القوافل العسكرية الروسية بانتظام للمساعدة في غزوها واسع النطاق لأوكرانيا، وهي تحمل المركبات والدروع والوقود.

وإذا تم إعاقة استخدام الجيش الروسي للجسر، فإن خطوط إمداد القوات في جنوب أوكرانيا ستصبح أكثر هشاشة.

واستخدمت روسيا خطوط السكك الحديدية في القرم لنقل الإمدادات إلى القوات في خيرسون، وتعرضت العديد من مراكز السكك الحديدية في القرم وخيرسون لهجمات بصواريخ أوكرانية بعيدة المدى.

ووفقا لمقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام رسمية وكذلك تصريحات لمسؤول روسي، واصلت حركة السكك الحديدية عملها عبر جسر القرم الاثنين، وإن كان ذلك مع حدوث تأخير.

ما هي حالة الجسر؟

يُظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، والذي يبدو أنه تم التقاطه صباح الاثنين، من قطار يمر على جسر السكك الحديدية، أضرارا كبيرة في أحد امتدادات الجسر.

وقال فلاديمير كونستانتينوف، رئيس ما يعرف بـ"برلمان جمهورية القرم" المعترف بها من جانب روسيا، عبر قناته على تلغرام: "لم يتضرر مسار السكة الحديد"، وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية مثل وكالات "ريا نوفوستي" و"تاس" أن حركة السكك الحديدية مستمرة في العمل مع حدوث تأخير.

وقال المدون العسكري الروسي البارز بوريس روزين إن العبارات وسفن الإنزال الكبيرة الأخرى ستنقل السيارات غير قادرة على عبور الجسر، مضيفا أنه يتوقع أن تستغرق الإصلاحات بعض الوقت.

ماذا يقول الكرملين؟

قالت الحكومة الروسية إن طائرتين أوكرانيتين بدون طيار كانتا مسؤولتين عن الهجوم على الجسر، رغم أنها لم تقدم أدلة على هذا الادعاء، كما فتح الكرملين تحقيقا رسميا في ما تسميه لجنة التحقيق الروسية "عملا إرهابيا ارتكبته استخبارات أوكرانيا".

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين، بأنه "تم إطلاع بوتين على الهجوم"، في غضون ذلك، سافر نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين إلى شبه جزيرة القرم لتقييم الوضع.

ماذا تقول أوكرانيا؟

قال مصدر في جهاز الاستخبارات الأوكراني (SBU)، لشبكة CNN، إن الهجوم على الجسر كان عملية مشتركة للجهاز والقوات البحرية الأوكرانية، وكان المصدر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه لم يتلق تفويضا بالتحدث بشكل رسمي.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، صرح ممثل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندري يوسوف، لهيئة الإذاعة العامة الأوكرانية، بأن تدمير جزء من جسر القرم "قد يخلق صعوبات لوجستية للقوات الروسية التي كانت تستخدمه كمركز لوجستي رئيسي لنقل القوات والموارد في عمق أراضي أوكرانيا ".

وأضاف: "بالطبع، حدوث أي مشاكل لوجستية يعني وجود تعقيدات إضافية أمام المحتلين، وخلق مزايا جوهرية لقوات الدفاع الأوكرانية".