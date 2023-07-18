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(CNN)-- وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم الأوكراني على جسر كيرتش، الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، بأنه "هجوم إرهابي".

وقال بوتين في لقاء مع مسؤولين أُذيع، الاثنين: "وقع هجوم إرهابي آخر الليلة على الجسر"، مضيفا أنه "بسبب الهجوم الإرهابي، تضرر الطريق على عدة امتدادات من جسر القرم بشكل خطير، ونتيجة لذلك، تم إيقاف حركة مرور السيارات والسكك الحديدية مؤقتًا".

ودعا الرئيس الروسي سلطات بلاده، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي، إلى التحقيق في الحادث وطالب باتخاذ تدابير لتأمين الجسر من الضربات المستقبلية.

وعد بوتين بأنه "سيكون هناك رد من روسيا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم".

وأضاف بوتين: "بالنظر إلى أن الهجوم الإرهابي الثاني على جسر القرم قد بدأ بالفعل، فإنني أنتظر مقترحات ملموسة لتحسين أمن مرفق النقل المهم استراتيجيًا هذا. ناقشنا هذا الصباح مع الزملاء بالتفصيل".

وتابع: "من الضروري إجراء تقييم شامل للضرر الناجم والبدء في أعمال الترميم بأسرع ما يمكن. يرجى تقديم تقرير عن كيفية تركيز المعدات الضرورية والمتخصصين، وما إذا كان من الضروري نشر قوات ووسائل إضافية".

في وقت سابق، قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني إن الهجوم الليلة الماضية كان عملية مشتركة بين إدارة أمن الدولة والقوات البحرية الأوكرانية.

كان الهجوم قد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ابنتهما أثناء سفرهم بالسيارة على الجسر.