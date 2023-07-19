عمدة أوديسا عن الهجوم الروسي: واحدة من أفظع الليالي

(CNN)-- كان هجوم روسيا على أوديسا، الأربعاء، هو أكبر هجوم يمكن أن يتذكره عمدة تلك المدينة منذ الغزو الشامل في فبراير/ شباط 2022، واصفا ذلك بـ"إحدى أكثر الليالي فظاعة".

وقال العمدة، هينادي تروخانوف بمنشور على فيسبوك: "نحن لا نتذكر مثل هذا الحجم من الهجوم منذ بداية غزو واسع النطاق.. نحن نصبح أقوى مستمدين ذلك من غضبنا المحق! نحن ممتنون لنظام الدفاع الجوي.. لقد كانت معركة جوية شرسة".

ولم تقع إصابات، لكن دوي الانفجارات هز المدينة، وأصيب عدد من الأشخاص جراء سقوط صاروخ روسي.

وكان صحفيو شبكة CNN في أوديسا قد سمعوا قصفًا مكثفًا حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، في حين قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا ولليلة الثانية على التوالي استهدفت أوديسا بصواريخ كروز وطائرات من طراز "شاهد" الإيرانية الهجومية.