بعد شهور من التكهنات.. رئيس جنوب افريقيا: بوتين لن يحضر قمة "بريكس"

(CNN)-- أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يحضر قمة "بريكس" المزمع عقدها في جوهانسبرج في أواخر أغسطس/ اب المقبل، منهيا بذلك أشهرا من التكهنات.

وقال مكتب رامافوزا في بيان: "باتفاق متبادل، لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة"، مضيفا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيحضر بدلا من ذلك، ولا يزال من المتوقع أن يحضر قادة البرازيل والهند والصين شخصيًا.

ويمثل القرار صفعة للكرملين الذي حاول إظهار أن روسيا ورئيسها ليسا معزولين عن العالم بسبب غزو أوكرانيا.

وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الدبلوماسيين الغربيين لتضامنها مع روسيا منذ بداية هذا الصراع.

ومنذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس/ اذار بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، أدلى قادة جنوب إفريقيا بتصريحات متناقضة حول التزام الدولة باعتقال بوتين في حال حضوره.