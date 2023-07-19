كبير جواسيس بريطانيا يتحدث لـCNN عن صفقة بوتين مع زعيم فاغنر بعد تمرده

(CNN)-- قال رئيس الاستخبارات البريطانية أو ما يُعرف بـ"Mi6"، ريتشارد مور، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن لديه خيار سوى التوصل إلى اتفاق مع زعيم قوات فاغنر الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، من أجل إنهاء تمرده قصير العمر، الشهر الماضي.

جاء ذلك بمقابلة لمور مع CNN حيث قال: "لم يقاوم بريغوجين حقًا، لقد أبرم (بوتين) صفقة لإنقاذ نفسه، مستخدمًا المساعي الحميدة لزعيم بيلاروسيا، لذلك لا يمكنني رؤية ما بداخل رأس بوتين".

وتابع قائلا: "إذا نظرت إلى سلوكيات بوتين في ذلك اليوم، أعتقد أن بريغوجين بدأ، على ما أعتقد، كخائن بوقت وجبة الإفطار، وقد تم العفو عنه بوقت وجبة العشاء وبعد ذلك ببضعة أيام، تمت دعوته لتناول الشاي، هناك بعض الأشياء حتى رئيس MI6 يرى تفسيرها صعبا بعض الشيء".

وكان رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني قد استخدم خطابًا نادرًا له في براغ، الأربعاء، لتوجيه نداء للروس الساخطين للتجسس لصالح المملكة المتحدة، مناشدا الروس الذين "يتصارعون مع ضمائرهم" لاتخاذ موقف ضد نظام الرئيس الروسي، و"تبادل الأسرار مع Mi6".