بخطاب نادر.. رئيس Mi6 يوجه نداء للروس الساخطين للتجسس لصالح بريطانيا

وزير دفاع أمريكا يوضح لـCNN ما يعرفه عن موقع زعيم فاغنر.. وهذا ما قاله عن بوتين

(CNN)-- استخدم رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني أو ما يُعرف بـ"Mi6"، ريتشارد مور، خطابًا نادرًا في براغ، الأربعاء، لتوجيه نداء للروس الساخطين للتجسس لصالح المملكة المتحدة.

وناشد مور الروس الذين "يتصارعون مع ضمائرهم" لاتخاذ موقف ضد نظام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، و"تبادل الأسرار مع Mi6".

وقال مور: "هناك العديد من الروس غاضبون بصمت لرؤية قواتهم المسلحة تسحق المدن الأوكرانية وتطرد العائلات الأبرياء من منازلها وتختطف الآلاف من الأطفال، إنهم يشاهدون في رعب جنودهم وهم يدمرون بلدًا طيبا".

وقال رئيس المخابرات البريطانية إنه "متفائل" بأن أوكرانيا ستنتصر في حربها ضد روسيا، التي فقدت قواتها الزخم في ساحة المعركة، وأن أوكرانيا "استعادت في شهر واحد المزيد من الأراضي أكثر مما تمكن الروس من تحقيقه خلال عام".