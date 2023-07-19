هل ستنجح الصين إذا قررت غزو تايوان؟.. جنرال أمريكي يرد

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هل ستنجح الصين إذا قررت غزو تايوان؟.. جنرال أمريكي يرد
صورة أرشيفية للأدميرال الأمريكي جون أكويلينوCredit: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال جون أكويلينو، الثلاثاء، إنه "واثق" من أن الصين ستفشل إذا قررت أن تغزو تايوان حاليا.

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وجاء تصريح أكويلينو ردا على سؤال طرح عليه في منتدى آسبن الأمني عما إذا كان واثقا من أن لديه "كل ما يحتاجه" ليكون قادرا على الدفاع عن تايوان إذاما قررت الصين غزوها، وأضاف: "مع ما لدينا اليوم، أنا واثق من أنهم سيفشلون".

وذكر  الأدميرال جون أكويلينو أنه قد طلب منذ عامين التحدث مع نظرائه الصينيين، ولكنه لم يحصل على رد "سواء بالإجابة أو الرفض".

وقال قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن كوريا الشمالية يمكنها ضرب الولايات المتحدة بصاروخ باليستي نووي.

وتأتي تصريحات أكويلينو بعد أيام فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات حلق لأكثر من 70 دقيقة، وهبط في المياه بالقرب من اليابان.

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