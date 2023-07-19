ترامب يرد على الاستدعاء للتحقيق بشأن "محاولة إلغاء نتيجة انتخابات 2020"

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ترامب يرد على الاستدعاء للتحقيق بشأن "محاولة إلغاء نتيجة انتخابات 2020"
صورة أرشيفية لدونالد ترامبCredit: GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تلقى خطابا من قبل المدعي الخاص جاك سميث، بشأن المثول هيئة محلفين بسبب "الجهود التي بذلها لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي عقدت في عام 2020"، والتي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

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ووصف ترامب، خلال لقاء جماهيري تنظمه قناة فوكس نيوز بولاية أيوا، خطاب الاستدعاء، الذي تلقاه يوم الأحد بأنه "يرقى إلى التدخل في الانتخابات"، وأضاف: "هم في عجلة من أمرهم لأنهم يريدون إنه تدخل في الانتخابات المقبلة"، وتابع: "لم يحدث قط مثل هذا في تاريخ بلدنا.. هذا وصمة عار".

وكان الرئيس الأمريكي السابق أعلن، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عبر منصة تروث سوشيالأنه تم إبلاغه في خطاب من سميث أنه يخضغ للتحقيق الجنائي بشأن اقتحام الكابيتول في يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وفي المقابل، رفض جاك سميث التعليق عندما سألته شبكة CNN عن الخطاب الذي أرسله إلى ترامب وما إذا كان يستعد لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق.

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