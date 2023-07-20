(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار تشمل طائرات بدون طيار وأنظمة صاروخية للدفاع الجوي.

وتتضمن الحزمة 4 أنظمة صواريخ أرض - جو متطورة من طراز (NASAMS) ، وهي صواريخ متوسطة المدى ساعدت أوكرانيا بالفعل على التصدي للصواريخ الروسية وطائرات بدون طيار، وهي الصواريخ المستخدمة لحماية واشنطن والمنطقة المحيطة بها.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن تلك المنظومة حققت نسبة نجاح 100٪ في اعتراض الهجمات الروسية.

وتتضمن الحزمة أيضا طائرات هجومية من طراز Phoenix Ghost و Switchblade ، بالإضافة إلى معدات مضادة للطائرات بدون طيار.

وتندرج الحزمة الأخيرة في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) ، والتي تعد جزءا من التزام الولايات المتحدة طويل الأجل بتقديم المساعدة لأوكرانيا.

وقال أوستن، الثلاثاء، عقب اجتماع دولي للدول التي تقدم مساعدات لأوكرانيا: "نحن مصممون على دعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية طالما استغرق الأمر ذلك".

وتأتي حزمة المساعدات الكبيرة لأوكرانيا خلال الهجوم المضاد المستمر، والذي يواجه مقاومة روسية شديدة، مما أدى إلى إبطاء تقدمه.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، من المتوقع أيضا أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات منفصلة تبلغ حوالي 400 مليون دولار تشمل المزيد من وحدات المنظومة NASAMS، بالإضافة إلى ذخيرة لأنظمة الدفاع الصاروخية "باتريوت" ومنظومة الصواريخ HIMARS.

وستحتوي الحزمة أيضا على المزيد من ذخيرة المدفعية، والتي حذر المسؤولون من نقص المتاح منها، خاصة مع احتمال شن هجوم أوكراني طويل الأمد من شأنه أن يستنزف المخزونات الحالية.

بالإضافة إلى ذلك ، تشمل الحزمة أسلحة مضادة للدبابات ومضادة للدروع مثل صواريخ جافلينز وصواريخ تاو، حسبما قال المسؤولون.

وحذر المسؤولون من أن الحزمة لم يتم الانتهاء منها بعد ويمكن أن تتغير وقال أحد المسؤولين إنه قد يتم الإعلان عنه هذا الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع أن تتضمن الحزمة المزيد من القنابل العنقودية المثيرة للجدل، حسبما قال المسؤولون، والتي قدمتها الولايات المتحدة لأول مرة في الحزمة السابقة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقررت إدارة جو بايدن تقديم القنابل العنقودية، لتلبية الحاجة الأوكرانية إلى المزيد من ذخيرة المدفعية حيث تكثف الولايات المتحدة ودول أخرى إنتاج الذخيرة.

ومن جانبه، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي على حزمة المساعدات.

وقال زيلينسكي، عبر تويتر: "شكرا على الحزمة الجديدة القوية التي تشمل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وقذائف المدفعية ومعدات إزالة الألغام وغيرها من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها ستنقذ حياة الأوكرانيين وتقرب انتصارنا المشترك، وأضاف: "نحن نقدر الدعم الثابت من الشعب الأمريكي الودود".