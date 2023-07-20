الكرملين يؤكد مشاركة بوتين في قمة بريكس "عبر الفيديو"

(CNN) -- ذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، الأربعاء، نقلا عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك قمة بريكس التي ستعقد في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، أواخر أغسطس/ آب، عبر تقنية الفيديو.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أعلن، في وقت سابق من يوم الأربعاء، في بيان، أن بوتين لن يحضر القمة، مضيفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيحضر بدلا منه.

ولا يزال من المتوقع أن يحضر قادة البرازيل والهند والصين شخصيا.

ومنذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/ آذار، مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، أدلى قادة جنوب إفريقيا بتصريحات متناقضة حول التزام الدولة باعتقال بوتين في حال حضوره.

وبصفتها دولة موقعة على معاهدة (قانون روما الأساسي) التي تنظم عمل المحكمة الجنائية الدولية، فإن جنوب إفريقيا مجبرة على اعتقال الأفراد الذين وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية لوائح اتهام.

وفي عام 2015، أخفقت سلطات جنوب إفريقيا في اعتقال الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير الذي كان ولا يزال متهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالإبادة الجماعية في دارفور، خلال زيارة للبلاد.

ويمثل القرار صفعة للكرملين، الذي حاول إظهار أن روسيا ورئيسها ليسا معزولين بسبب غزو أوكرانيا.

وتعرضت حكومة جنوب إفريقيا لانتقادات شديدة من قبل الدبلوماسيين الغربيين لتضامنها مع روسيا منذ بداية هذا الصراع، ولطالما أكد مسؤولون في جنوب إفريقيا أن بلادهم محايدة، لكنهم رفضوا إدانة روسيا في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، استضافت البحرية الصينية والروسية لمناورات حربية واتهمها السفير الأمريكي بتحميل أسلحة على سفينة روسية خاضعة للعقوبات في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، ونفت جنوب إفريقيا ارتكاب أي مخالفات.