(CNN)-- أرسل الجندي الأمريكي، ترافيس كينغ، قبل يوم واحد فقط من جريه عابرا إلى كوريا الشمالية، رسالة نصية إلى مسؤوليه العسكريين لإعلامهم بأنه وصل إلى بوابته في مطار إنتشون في سول (كوريا الجنوبية) وكان يستعد لركوب طائرة عائدة إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أميركيون لشبكة CNN إن كينغ كان ينهي معاملة الجمارك، ولم يستقل الطائرة كما كان مقررًا يوم الاثنين. لم يتمكن مرافقوه من مرافقته طوال الطريق إلى البوابة للتحقق من صعوده.

بدلاً من ذلك، حجز كينغ، الثلاثاء، جولة مع شركة خاصة في المنطقة الأمنية المشتركة أو ما يُعرف بـ"JSA" داخل المنطقة منزوعة السلاح، التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.

وأثناء قيامه بجولة داخل المنطقة المنزوعة السلاح في اليوم التالي، قام كينج بالركض بشكل غير مفهوم عبر خط الترسيم إلى كوريا الشمالية، حسبما قال شاهد عيان في نفس الجولة ومسؤولون أمريكيون مطلعون على القضية لشبكة CNN.

ويشار إلى أنه وعلى عكس معظم المنطقة الحدودية شديدة التحصين، والتي يبلغ طولها 160 ميلاً وعرضها 2.5 ميلاً، فإن الخط الحدودي الفعلي بين كوريا الشمالية والجنوبية داخل JSA (حيث ركض كينغ) مفتوح وليس حاجزا ماديا.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن كينغ حاول في البداية دخول قاعة "بانمونجاك"، وهي منشأة كورية شمالية في المنطقة الأمنية المشتركة، إلا أن الباب الأمامي كان مغلقا فركض إلى الجزء الخلفي من المبنى، وعند هذه النقطة أُخذ بشكل سريع إلى شاحنة وأبعده حراس كوريون شماليون.

ويذكر أن كينغ كان قد واجه اتهامات بالاعتداء في كوريا الجنوبية وكان من المقرر إبعاده من الجيش الأمريكي عند عودته إلى قاعدة فورت بليس بولاية تكساس.