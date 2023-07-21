(CNN)-- قال 3 مسؤولين أمريكيين، لشبكة CNN، الخميس، إن قراصنة من الصين قاموا باختراق البريد الإلكتروني للسفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز كجزء من حملة جمع معلومات استخبارية.

وأضاف المسؤولون أن القراصنة تمكنوا أيضا من اختراق البريد الإلكتروني لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا، دانييل كريتنبرينك الذي سافر مؤخرا مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين.

وطلبت CNN من وزارة الخارجية الأمريكية التعليق.

يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال كانت أول من أورد الأنباء عن تلك الاختراقات التي تضاف إلى تداعيات الاختراق الصيني المزعوم الذي تم الكشف عنه لأول مرة الأسبوع الماضي.

وذكرت شبكة CNN، في وقت سابق، أن القراصنة اخترقوا أيضا البريد الإلكتروني لوزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو.

ويصف المسؤولون الأمريكيون الصين باستمرار بأنها أكثر الخصوم تقدما في الفضاء الإلكتروني، وهو المجال الذي كان مرارا وتكرارا مصدر توتر ثنائي في السنوات الأخيرة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في وقت سابق، إن بكين لديها برنامج قرصنة أكبر من جميع الحكومات الأخرى مجتمعة.