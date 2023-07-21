بوتين يعلق على "الهجوم المضاد" الأوكراني وشعور الغرب بنتائجه

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بوتين يعلق على "الهجوم المضاد" الأوكراني وشعور الغرب بنتائجه
Credit: RAMIL SITDIKOV/SPUTNIK/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة له، الجمعة، إن الغرب يشعر بخيبة أمل من نتائج "الهجوم المضاد" الأوكراني ضد القوات الروسية.

وقال بوتين، مستخدماً الاسم الروسي لعاصمة أوكرانيا، خلال جزء متلفز من اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "من الواضح اليوم أن الداعمين الغربيين لنظام كييف يشعرون بخيبة أمل واضحة من نتائج ما يسمى بالهجوم المضاد"، مؤكدا أنه لم يأت بأي نتائج.

وأضاف بوتين: "لم يساعد (الهجوم المضاد) بشيء - لا الموارد الهائلة التي تم ضخها لنظام كييف، ولا توريد الأسلحة الغربية - الدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ - ولا إرسال الآلاف من المرتزقة والمستشارين الأجانب، الذين تم استخدامهم بنشاط أكبر في محاولات اختراق جبهة جيشنا".

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "في الوقت نفسه، يرى العالم بأسره أن المعدات العسكرية الغربية المفترض أنها منيعة، تحترق على الخطوط الأمامية".

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