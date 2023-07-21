بوتين يتهم بولندا بالسعي للسيطرة على أجزاء من الأراضي الأوكرانية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولندا بتجهيز خطط "للتدخل المباشر" في الحرب في أوكرانيا، و"تمزيق" أجزاء من هذا البلد والسيطرة عليها.

وقال بوتين في جزء متلفز من اجتماع المجلس القومي الروسي، الجمعة: "القادة البولنديون، ربما يتوقعون تشكيل نوع من الائتلاف تحت مظلة (الناتو) والتدخل المباشر في الصراع في أوكرانيا، من أجل اقتطاع قطعة أكبر لأنفسهم لاستعادة، كما يعتقدون، أراضيهم التاريخية – التي هي اليوم غرب أوكرانيا".

ومضى الرئيس الروسي في اتهام وارسو بأنها تتطلع أيضًا إلى ضم أجزاء من بيلاروسيا، محذرًا من أن موسكو سترد في هذه الحالة.

وقال بوتين: "شن اعتداء على بيلاروسيا يعني شن اعتداء على روسيا الاتحادية"، وتابع: "سنرد على ذلك بكل الطرق التي أمامنا".

وفي النهاية، اتهم بوتين قادة دول أوروبا الشرقية بتأجيج "نار الحرب" في أوكرانيا، مؤكداً أنهم "حولوا الكراهية لروسيا منذ فترة طويلة" إلى منتجهم التصديري الرئيسي وأداة لسياستهم المحلية.