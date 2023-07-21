(CNN)-- قال إيمانويل بون، كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن الصين تسلم معدات عسكرية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

وأجاب بون، خلال حديثه في منتدى آسبن الأمني بالولايات المتحدة ردا على سؤال من جيم سيوتو مراسل شبكة CNN، عما إذا كان الغرب قد رأى أي دليل على أن الصين قد سلحت روسيا بأي شكل من الأشكال في الحرب في أوكرانيا، بقوله: "نعم، هناك مؤشرات على أنهم يقومون بأشياء نفضل ألا يفعلوها"، وأضاف: " قدموا معدات عسكرية"، وعندما سُئل بون عن الأشياء التي لا ينبغي للصين أن تفعلها؟، أجاب: "تسليم الأسلحة بالتأكيد، دعم اقتصادي".

وتابع بون: "نريدهم أن يفهموا أن أوكرانيا هي نزاع على نطاق عالمي، وما هو على المحك بالنسبة لنا في أوكرانيا هو سيادتها، الأمر يتعلق إلى حد كبير باستقرار العالم".

وقال مسؤولون فرنسيون، لشبكة CNN، إن بون كان يشير إلى التقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمساعدة غير المميتة مثل الخوذات والدروع الواقية من الرصاص.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، خلال مؤتمر صحفي في يونيو / حزيران، إن "الصين أكدت للولايات المتحدة ودول أخرى أنها لن تقدم مساعدات مميتة لروسيا ولم نر أي دليل يتعارض مع ذلك"، وتابع: "لكن ما لدينا من مخاوف مستمرة بشأنه، على الرغم من ذلك، هو الشركات الصينية، والشركات التي قد توفر التكنولوجيا التي يمكن لروسيا استخدامها لتعزيز عدوانها في أوكرانيا، وقد طلبنا من الحكومة الصينية أن تكون يقظة للغاية حيال ذلك".