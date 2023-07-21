(CNN)-- أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الخميس، أن القوات الأوكرانية بدأت استخدام القنابل العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة في القتال ضد روسيا "بشكل مناسب وفعال".

وقال كيربي، للصحفيين: "القوات الأوكرانية تستخدمها بشكل مناسب وفعال، ولديها بالفعل تأثير على التشكيلات الروسية".

وردا على سؤال حول متى بدأ الأوكرانيون في استخدام القنابل العنقودية، قال كيربي إنه "يعتقد أن القوات بدأت استخدام تلك القنابل الأسبوع الماضي أو نحو ذلك".

كانت الولايات المتحدة أعلنت في 8 يوليو / تموز الجاري أنها سترسل القنابل المثيرة للجدل، وتم تسليمها إلى القوات الأوكرانية بعد حوالي أسبوع.

وتنتشر القنابل العنقودية عبر مناطق واسعة، مما سيسمح للقوات الأوكرانية باستهداف تجمعات كبيرة للقوات والمعدات الروسية بعدد أقل من الطلقات. لكن القنابل يمكن أن تفشل في الانفجار عند الاصطدام ويمكن أن تشكل خطرا طويل المدى لأي شخص يواجهها، مثل الألغام الأرضية.

وعلق كيربي أيضا على العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية على روسيا، في وقت سابق من يوم الخميس ، قائلا إنها "ستظل أداة فعالة"، وأضاف: "لدي كل التوقعات أنه في الأيام المقبلة ستكون حزمة أخرى من المساعدات المقدمة لأوكرانيا لأننا نحاول أن على علم بما يجري في ساحة المعركة وما يحتاجون إليه".

كما كرر جون كيربي التحذير من مجلس الأمن القومي الذي يشير إلى أن روسيا قد تستعد لشن عملية في البحر الأسود في محاولة لتبرير هجماتها على السفن.