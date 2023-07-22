(CNN) -- تعهدت ألمانيا بدعم بولندا حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الدفاع عنها في حالة تعرضها لهجوم محتمل من مقاتلي مجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة في بيلاروسيا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي في براغ، الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده قلقة من وجود مجموعة "فاغنر" في بيلاروسيا واحتمال وقوع هجوم على بولندا: "نحن جميعا معا، وعندما يحتاج أصدقاؤنا البولنديون إلى الدعم ، إذا حدث الأسوأ، فسيحصلون عليه".

وأضاف أنه يمكن أن "يقول بثقة إن الحليفين في الناتو مستعدان في حالة وقوع هجوم".

ووصل مقاتلون من "فاغنر" إلى بيلاروسيا بعد تمرد قصير قامت به الشركة العسكرية الخاصة الشهر الماضي في روسيا.

وشوهد رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين، الأربعاء، على ما يبدو في شريط فيديو يحيي قواته في بيلاروسيا، وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية، الخميس، إن قواتها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع المقاتلين بالقرب من الحدود البولندية.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية، الجمعة، أنه سيتم نقل تشكيلات عسكرية من الغرب إلى شرق البلاد "جراء التهديدات المحتملة نتيجة وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم بولندا بتجهيز خطط "للتدخل المباشر" في الحرب في أوكرانيا، و"تمزيق" أجزاء من هذا البلد والسيطرة عليها.

وقال بوتين في جزء متلفز من اجتماع المجلس القومي الروسي، الجمعة: "القادة البولنديون، ربما يتوقعون تشكيل نوع من الائتلاف تحت مظلة (الناتو) والتدخل المباشر في الصراع في أوكرانيا، من أجل اقتطاع قطعة أكبر لأنفسهم لاستعادة، كما يعتقدون، أراضيهم التاريخية – التي هي اليوم غرب أوكرانيا".

ومضى الرئيس الروسي في اتهام وارسو بأنها تتطلع أيضًا إلى ضم أجزاء من بيلاروسيا، محذرًا من أن موسكو سترد في هذه الحالة.

وقال بوتين: "شن اعتداء على بيلاروسيا يعني شن اعتداء على روسيا الاتحادية"، وتابع: "سنرد على ذلك بكل الطرق التي أمامنا".