(CNN)-- قال مسؤولون رفيعون في وكالة المخابرات الدفاعية بِأمريكا "DIA"، الجمعة، إنه "ليس هناك سبب للشك" في ادعاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو نقلت الدفعة الأولى من الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا.

ولم يكشف المسؤولون عن سبب اعتقادهم ذلك، وأقروا بأن من الصعب على مجتمع الاستخبارات الأمريكية تتبع الأسلحة، حتى من خلال صور الأقمار الصناعية.

وقال المسؤولون إنهم لا يعتقدون أن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، سيكون له أي سيطرة على الترسانة، مرجحين أنها ستكون تحت سيطرة روسيا بالكامل.

ووفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين، فإن روسيا تمتلك حوالي 4477 رأسًا نوويًا، بما في ذلك حوالي 1900 سلاح نووي تكتيكي، وليس من الواضح مقدار تلك الترسانة التي ينوي بوتين نقلها، ولم يؤكد المسؤولون الأمريكيون والغربيون علنًا نقل أي أسلحة إلى بيلاروسيا.

وكان بوتين قد قال في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الشهر الماضي إن "أول رؤوس حربية نووية [روسية] تم تسليمها إلى أراضي بيلاروسيا"، مضيفًا أنها وُضعت هناك من أجل "الردع".