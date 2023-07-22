موسكو، روسيا (CNN)-- قالت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR)، الجمعة، إن قيادة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية "يمكن العفو عنها" على دعوتها الجواسيس الروس لمشاركة الأسرار والعمل معها، مشيرة أيضًا إلى الشخصية الخيالية للجاسوس جيمس بوند وخاتم التجسس في كامبريدج فايف في تعليقاتها.

كانت وكالة الاستخبارات الروسية ردت على تصريحات ريتشارد مور رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية في وقت سابق من هذا الأسبوع التي ناشد فيها الروس "الذين في صراع مع ضميرهم" لاتخاذ موقف ضد نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"مشاركة الأسرار مع الاستخبارات البريطانية".

وقالت الوكالة في بيان صحفي أتيح لوكالة أنباء تاس الحكومية إن "الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)إ، ريتشارد مور، حثّ الروس علانية على البدء في العمل لصالح أجهزة استخبارات المملكة المتحدة ووعد بحماية الخونة. ويعتقد أن هذا سيضع حدًا للصراع في أوكرانيا".

وزعمت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية كذلك أن "أي شخص يعرف القليل عن هذا الموضوع يمكنه أن يتذكر أن التقليد القديم للأنجلو ساكسون هو القضاء على الخونة والمنشقين البائسين"، مضيفًا: "لم يتم ذلك بشكل احترافي لفترة طويلة، حيث سيكون هناك أثر واضح".

ثم أشارت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية إلى روايات المؤلف إيان فليمنغ عن شخصية "جيمس بوند"، قائلة إن م، وهو رئيس جيمس بوند في المسلسل، "يأمر بشكل جميل" و "ذكي".

أشارت الاستخبارات الروسية أيضًا إلى خماسي كمبريدج المتورط في التجسس إبان الحرب العالمية الثانية، وجورج بليك، وهو عميل مزدوج استخدم منصبه كضابط للاستخبارات البريطانية للتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي خلال فترة الحرب الباردة.

وحثت الاستخبارات الروسية نظرائها البريطانيين على أن "خذوا حذوهم أيها الزملاء". ومع ذلك، "في ضوء بعض ظروف الموظفين، يمكن القول أنه يمكن العفو عن قيادة MI6 الحالية لمثل هذه الأخطاء".