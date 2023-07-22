(CNN)-- قالت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR)، الجمعة، إنها يمكن أن "تغفر" بشأن "المناشدة النادرة"، التي أطلقها رئيس الاستخبارات البريطانية (MI6)، ريتشارد مور، الأربعاء، إلى الروس "الساخطين" من نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي حثهم فيها على "تبادل الأسرار" مع بريطانيا.

وكان مور قال: "هناك العديد من الروس غاضبون بصمت لرؤية قواتهم المسلحة تسحق المدن الأوكرانية وتطرد العائلات الأبرياء من منازلها وتختطف الآلاف من الأطفال، إنهم يشاهدون في رعب جنودهم وهم يدمرون بلدا طيبا".

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت الاستخبارات الروسية، في بيان، إن "مور حث الروس علانية على البدء في العمل لصالح الاستخبارات البريطانية ووعد بحماية الخونة، ويعتقد أن هذا سيضع حدا للصراع في أوكرانيا".

وأضاف البيان: "أي شخص يعرف القليل عن هذا الموضوع يمكنه أن يتذكر أن التقليد القديم للأنجلو ساكسون هو القضاء على الخونة والمنشقين البائسين"، وتابعت: "لم يتم ذلك بشكل احترافي لفترة طويلة، حيث سيكون هناك أثر واضح".

وذكرت: "خلال الحرب العالمية الثانية، ضحى ضباط الاستخبارات البريطانية بالعديد من الأرواح وكرسوا الكثير من الجهد لمحاربة النازية، وقد فعلوا ذلك بطريقة شجاعة ومهنية ودقيقة أثناء القتال إلى جانب حلفائهم الروس".

وأشارت الاستخبارات الروسية إلى روايات جيمس بوند لإيان فليمنغ، قائلة إن "السيد إم الغامض، وهو رئيس جيمس بوند في الروايات، يوجه أوامر بشكل جميل وذكي".

كما لفتت إلى خلية التجسس الشهيرة التي تعرف بـ"خماسي كامبريدج" البريطانية التي نقلت المعلومات إلى الاتحاد السوفيتي، وكذلك العميل المزدوج جورج بليك الذي استخدم منصبه كضابط في جهاز MI6 للتجسس لصالح موسكو.