"إسقاطها شبه مستحيل".. بيانات أوكرانية عن صواريخ روسية مع توضيح السبب

(CNN)—أظهرت بيانات حديثة صادرة عن القوات الجوية الأوكرانية أن أنواعًا معينة من الصواريخ الروسية أثبتت أنه "من شبه المستحيل" إسقاطها بواسطة الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وفشلت دفاعات أوكرانيا في اعتراض أي من صواريخ Oniks الخمسة، و3 صواريخ مضادة للسفن من طراز Kh-22 أُطلقت على أوديسا، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين من نوع "إسكندر إم".

وكان المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إحنات، قد قال في تصريحات، الأسبوع الماضي، إن سرعة ومسار صاروخ أونيكس وصاروخ Kh-22، يجعلان من الصعب للغاية اعتراضهما.

وأضاف أن صاروخ Oniks "مصمم لتدمير الزوارق والسفن ويطير بسرعة تزيد عن 3000 كيلو متر في الساعة، مما يعني أنه يتمتع بسرعة عالية، ويمكن للصاروخ أن يطير على ارتفاع 10-15 مترًا فوق الماء مما يجعل من الصعب اكتشافه، بوسائل الدفاع الجوي.

وتقول القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت خمسة أنواع مختلفة من الصواريخ على مدينة أوديسا الساحلية، خلال الليلة الماضية، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط جميع صواريخ كاليبر الأربعة، وجميع صواريخ "إسكندر كيه" الخمسة.