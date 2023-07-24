الدفاع الروسية تعلن إسقاط وتحطم طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في موسكو

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط وتحطم طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في موسكو
أضرار لحقت بسطح مبنى غير سكني في كومسومولسكي بروسبكت، بعد الإعلان عن هجوم بطائرتين بدون طيار في موسكو في 24 يوليو/ تموز 2023.Credit: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن طائرتين بدون طيار أوكرانيتين "أُسقطتا" و"تحطمتا" في موسكو، دون وقوع أي إصابات نتيجة للهجوم الذي تصفه بـ"الإرهابي" الفاشل لنظام كييف.

وأضافت الوزارة على تيليغرام: "في صباح يوم 24 يوليو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرتين بدون طيار ضد منشآت على أراضي مدينة موسكو".

وأكدت الوزارة أن "طائرتين أوكرانيتين بدون طيار تم إسقاطهما بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمتا".

وبحسب الوزارة، لم تقع إصابات "نتيجة الهجوم الإرهابي الفاشل لنظام كييف".

ولا يمكن لـCNN التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير.

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