(CNN)— ألغى قاض فيدرالي، الثلاثاء، قرار تسريح الرقيب بالجيش الأمريكي، بو بيرغدال، وذلك بعد ست سنوات تقريبًا من إدانته بالفرار من الخدمة وسوء السلوك أمام العدو إثر تخليه عن موقعه في أفغانستان في عام 2009.

ووجد القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية، ريجي التون، أن القاضي العسكري الذي أمر بتسريح بيرغدال أخفق في الكشف عن أنه تقدم بطلب لشغل منصب قاض للهجرة، وهي وظيفة داخل الفرع التنفيذي، خلال إدارة ترامب في تضارب محتمل في المصالح.

وأشرف القاضي العسكري آنذاك، الكولونيل جيفري نانس، على المحاكمة العسكرية وحكم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بأن بيرغدال سيحصل على تسريح "غير مشرّف" من الجيش الأمريكي وتخفيض رتبته من رقيب إلى جندي، كما أمر بدفع 10 آلاف دولار من راتبه.

ويذكر أن بيرغدال اختفى من قاعدته في أفغانستان في يونيو/حزيران من عام 2009 قبل أن يتم احتجازه من قبل حركة طالبان حتى مايو/أيار 2014، حيث قال إنه تعرض للتعذيب والضرب خلال فترة أسره التي استمرت خمس سنوات، قائلا إنه قضى شهورًا مقيدًا بالسلاسل في سرير أو محبوس في قفص بينما تدهورت حالته الصحية.

وأُطلق سراحه في تبادل مثير للجدل مقابل خمسة معتقلين في غوانتانامو.