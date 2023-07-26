لتقليلها من شأن مجموعة فاغنر.. انتقادات حادة لحكومة بريطانيا

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(CNN)-- تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات حادة بسبب تقليلها من شأن شركة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة لما يقرب من عقد من الزمان، رغم أنها تمثل تهديدًا كبيرًا لمصالح البلاد، وذلك في تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني نُشر، الأربعاء.

ويوضح التقرير أن إحدى القضايا هي أن الحكومة البريطانية نظرت إلى "فاغنر من منظور أوروبا"، والذي تعتبره اللجنة "فشلًا كبيرًا"، بالنظر إلى "الانتشار الجغرافي وتأثير أنشطتها على المملكة المتحدة بالخارج".

ويمضي التقرير ليقول إن عمليات فاغنر في أوكرانيا "لا تمثل عمليات شبكة فاغنر على مستوى العالم"، لافتا إلى أن المجموعة العسكرية الخاصة عملت في 7 دول على الأقل منذ ما يقرب من عقد من الزمان قبل أن تبدأ المملكة المتحدة في استثمار موارد أكبر لفهمها في عام 2022.

ويستطرد التقرير ليقول إن جهود بريطانيا لمعاقبة الأفراد والكيانات المرتبطة بفاغنر "مخيبة إلى أقصى حد"، لا سيما بالنظر إلى الإجراءات المماثلة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرضهما عقوبات على ما يقرب من ضعف عدد أعضاء الشبكة.

ويدعو التقرير الحكومة إلى تحسين جمع المعلومات الاستخبارية عن عمليات فاغنر "في نطاق أوسع من البلدان"، ويدعو إلى عقوبات "أسرع وأصعب" على أولئك المرتبطين بالمجموعة، بالإضافة على أنه يتعين على الحكومة توفير بديل للدول التي تسعى للحصول على خدمات الشركات العسكرية الروسية الخاصة.