مسؤولون أمريكيون يلتقون بوفد من "طالبان" في الدوحة خلال أيام

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن مسؤولين أمريكيين سيلتقون بوفد من حركة "طالبان" في العاصمة القطرية، الدوحة، في الأيام المقبلة.

وقالت الوزارة، في بيان: "سيلتقي الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست والمبعوثة الخاصة لشؤون النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان رينا أميري في العاصمة القطرية مع وفد من ممثلي طالبان ومسؤولين من الوزارات لمناقشة المصالح الحيوية في أفغانستان".

وأضافت أن "القضايا ذات الأولوية ستشمل الدعم الإنساني لشعب أفغانستان، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والمعاملة العادلة والكريمة لجميع الأفغان، بما في ذلك النساء والفتيات، والقضايا الأمنية، وجهود مكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها".

ويأتي الاجتماع قبل نحو شهر من الذكرى السنوية الثانية للانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان في أعقاب استيلاء "طالبان" السريع على ذلك البلد.