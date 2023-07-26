بلينكن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا لـ"تقوية جيشها الشجاع"

(CNN) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي وعربات مدرعة.

وقال بلينكن، في بيان: "المساعدات تشكل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وطلقات مدفعية، وعربات مدرعة، ومضادات للدروع، بالإضافة إلى معدات أخرى ضرورية لتقوية القوات الأوكرانية الشجاعة في ساحة المعركة، ومساعدتها على استعادة الأراضي، والدفاع عن مواطنيها".

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي، في البيان، انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، مشيرا إلى أن موسكو "تواصل مهاجمة الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب"، بما في ذلك في مدينة أوديسا الساحلية.

وقال بلينكن: "يمكن لروسيا إنهاء هذه الحرب في أي وقت من خلال سحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية ضد المدن والشعب في أوكرانيا، وإلى أن يحدث ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا متحدين مع أوكرانيا، طالما أن الأمر يتطلب ذلك".