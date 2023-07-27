وزير دفاع أمريكا: أوكرانيا لديها عدد من الخيارات المتاحة ضد روسيا

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن أوكرانيا لديها "عدد من الخيارات المتاحة" إذ أن كييف تدفع بمزيد من القوات في هجومها المضاد المستمر ضد روسيا.

جاء ذلك في تصريحات لأوستن خلال مؤتمر صحفي في بابوا غينيا الجديدة إلى جانب رئيس وزراء البلاد: "لا يزال لديهم (أوكرانيا) عدد من الخيارات المتاحة، ويمكننا أن نتوقع أنهم سيستمرون في الضغط".

ولم يعلق أوستن على حالة الهجوم المضاد أو تفاصيل ساحة المعركة المحددة، لكنه قال إن أوكرانيا "تحافظ على القوى العاملة والمعدات"، حتى بينما تشق قواتها طريقها عبر حقول الألغام والعقبات الأخرى.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أنه ووفقًا لمسؤولين أمريكيين فإن أوكرانيا التزمت بمزيد من القوات لهجومها المضاد في الجنوب الشرقي بعد ما يقرب من شهرين من التقدم البطيء، في إشارة إلى أنهم حددوا نقاط ضعف محتملة في الخطوط الدفاعية الروسية لاستغلالها.

ولا يزال لدى الجيش الأوكراني قوة قتالية إضافية في الاحتياط، على حد قول أحد المسؤولين.