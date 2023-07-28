أين محمد بازوم رئيس النيجر وسط "انقلاب" قادة عسكريين بالبلاد؟

(CNN)— دعم جيش النيجر، قادة انقلاب يزعمون أنهم استولوا على السلطة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث قالت قيادة الجيش، الخميس، إنها تدعم الاستيلاء على حكومة الرئيس محمد بازوم، مما أثار تحذيرات من المجتمع الدولي.

لا يزال مكان وجود الرئيس بازوم مجهولًا، رغم أن العديد من قادة العالم قالوا إنهم تحدثوا معه على مدار الساعات الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، قوله إن بازوم "على ما يرام"، مضيفا أن وسطاء نيجيريين موجودون في النيجر لإجراء محادثات مع المتمردين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه تحدث مع بازوم "لينقل إليه كل تضامننا".

ويذكر أنه وعندما تولى بازوم منصب الرئاسة في عام 2021، كان أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد بعد سنوات من الانقلابات العسكرية بعد أن نالت النيجر استقلالها لأول مرة عن فرنسا عام 1960.