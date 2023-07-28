ماذا نعلم عن دفاعات "أسنان التنين" الروسية في أوكرانيا؟

ثلاثة صفوف من دفاعات "أسنان التنين" وخنادقه في شرق زاباروجيا، 4 مارس /آذار 2023

(CNN)—أظهرت مقاطع فيديو متداولة وصول القوات الأوكرانية لأحد الخطوط الدفاعية الروسية الطويلة التي تحمل اسم "أسنان التنين" جنوب البلاد، وحددت شبكة CNN موقع الفيديو جغرافيًا في منطقة تقع شرق قريتي نوفي وخاركوف الصغيرتين في إقليم زاباروجيا بأوكرانيا.

على مدى أشهر، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الروس قاموا بتركيب خطوط "أسنان التنين"، عبر الأراضي التي يسيطرون عليها في أوكرانيا.

دفاعات "أسنان التنين" تُبنى عبر ثلاثة خطوط تمتد لمئات الأميال؛ خط عميق وعلى جانبيه تمتد خطوط خرسانية بالإضافة إلى خنادق ضخمة مضادة للدبابات.

وبدأت روسيا بناء هذه الدفاعات بعد انسحاب قواتها من جزء من منطقة خيرسون في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبالأساس يمتد الخط عبر المناطق الريفية إلى حد كبير في جنوب أوكرانيا.

فاعلية مثل هذه الدفاعات لا تكون إلا بنفس جودة القوات المخصصة لكل قطاع فيها، ولذلك دفع الروس بالمزيد من الوحدات إلى جنوب أوكرانيا، حيث أصبحت هذه الخطوط الدفاعية حاسمة بالنسبة لأهدافهم العامة.