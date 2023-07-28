تحليلات وتكهنات تثيرها صورة حديثة لزعيم فاغنر داخل روسيا

بعد تمرده القصير.. فيديو يسجل أول ظهور لزعيم فاغنر مع مقاتليه في بيلاروسيا

شاهد.. أول دليل على تحركات فاغنر وتحديد مواقعها في الطريق إلى بيلاروسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صورة حديثة لزعيم مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين في سان بطرسبيرغ ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز نشطاء أن الصورة تأتي بعد ما وصفوها بـ"تمثيلية" التمرد الفاشل لبريغوجين وما ورد عن توجهه إلى بيلاروسيا بوساطة مباشرة من الرئيس البيلاروسي، أليكساندر لوكاشينكو.

وتقول روايات أشخاص مرتبطين بشركة فاغنر العسكرية الخاصة إن الشخصية الإفريقية التي شوهدت وهي تلتقي بمؤسس المجموعة وممولها يفغيني بريغوزين في سانت بطرسبرغ، هي جزء من وفد جمهورية أفريقيا الوسطى إلى القمة الروسية الأفريقية.

وتمكنت CNN من تحديد الموقع الجغرافي لصورة بريغوجين والشخصية البارزة في فندق Trezzini Palace في سانت بطرسبرغ، حيث احتفظ مؤسس فاغنر بمكتب له، وفقا لوسائل إعلام روسية، في حين أن الفندق كان أحد المواقع التي فتشتها السلطات الروسية في 6 يوليو/تموز بعد أن قاد رئيس فاغنر تمردًا فاشلًا مؤخرًا.